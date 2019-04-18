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المصرف العراقى للتجارة يفتح أول فرع بالخارج فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المصرف العراقى للتجارة، المملوك للدولة فى بيان، اليوم، الخميس، إنه فتح فرعا فى السعودية، هو الأول له فى الخارج.

وأوضح البيان أن البنك المملوك للحكومة بالكامل، ويحوز حصة سوقية نسبتها 80% فى العراق، فتح الفرع السعودى فى حى العليا بالرياض، مضيفا أنه سيبدأ عملياته قريبا.

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