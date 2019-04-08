ارتفع بـ"قناة السويس" وانخفض بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 9 بنوك

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما انخفض السعر في بنك الإسكندرية، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار قرشين، أمام الجنيه في بنك قناة السويس، إلى 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

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وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الإسكندرية إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه...