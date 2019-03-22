شكرا لقرائتكم وزيرة الطاقة اللبنانية: عدم بدء تنفيذ خطة الكهرباء بعد أسبوع يرتّب خسائر بـ 150 مليون دولار شهرياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت – "الحياة" | منذ 16 ساعة في 22 مارس 2019 - اخر تحديث في 22 مارس 2019 / 01:50

نبّهت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، إلى أن "عدم بدء تنفيذ خطة الكهرباء بعد أسبوع من اليوم، سيرتّب على الدولة تكاليف تزيد على 150مليون دولار شهرياً".



وشرحت البستاني في مؤتمر صحافي عقدته أمس بعد جلسة مجلس الوزراء، الخطة التي عرضتها خلال الاجتماع، وقرّر المجلس إثرها تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدرس خطتي الكهرباء والموارد البترولية اللتين قدمتهما وزيرة الطاقة والمياه، على أن تعود اللجنة في مهلة أسبوع الى المجلس، لعرض ملاحظاتها تمهيداً لإقرار الخطة وبدء تنفيذها. ورأت أن "في بلد مثل لبنان لا ينقصنا شيء لحل مشكلة الكهرباء سوى التوافق حول قرار".

وأوضحت البستاني أن لخطة الكهرباء هدفين، "هما تخفيف العجز المالي وتحسين الخدمات الكهربائية عبر خفض الهدر وزيادة الإنتاج". وأكدت أن "أهم عامل لنجاح هذه الخطة، هو التوافق السياسي حولها بالشكل والمضمون".

واعتبرت أن موضوع الكهرباء "يطال المواطن اللبناني في شكل مباشر، ومن الطبيعي أن يكون لكل حزب نظرته ومقاربته لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، لذا وإيماناً منا بأهمية الحوار والانفتاح والإيجابية، خصوصاً في إطار العمل في حكومة العهد الأولى، اجتمعت مع معظم الاحزاب والقوى السياسية ولمست منهم تجاوباً، على الأقل حول المبادىء الأساسية المطروحة في الخطة".

وقالت البستاني "اتجهنا إلى لجنة وزارية للتحدث في الخطة"، شاكرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "حزمه وإصراره على الفعالية والسرعة في النقاش، من خلال إعطائه أسبوعاً واحداً للجنة، كي تقدم تقريرها الى مجلس الوزراء".

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وذكرت أن الخطة التي قدمتها هي"تعويم لخطة الكهرباء التي وافقت عليها الحكومة عام 2010، وعملنا عليها بالتعاون مع البنك الدولي". وشددت على أن أهم عامل لنجاح الخطة هو "التوافق السياسي عليها، لأن أي تأخير يمكن أن يؤثر على مسار الخطة المتكامل".

ولتحقيق الهدفين الأساسيين للخطة المتمثليْن بتخفيف العجز المالي لكهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية، اقترحت البستاني "العمل على ثلاثة محاور، الأول يتمثل بخفض الهدر الفني وغير الفني ونزع التعديات في كل المناطق"، لافتة إلى "الأموال غير المجباة لمؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات والإدارات الرسمية والمخيمات الفلسطينية، فضلاً عن متأخرات جباية سنعمل على الاستحصال عليها". وكشفت أن هذا الأمر"يؤمّن مدخولاً إضافياً يتجاوز 3 بلايين ليرة لبنانية".

والمحور الثاني هو في زيادة الإنتاج، إذ أن"المقاربة التي نعتمدها تركت الباب مفتوحاً لكل تقنيات الانتاج وأنواع المحروقات والمواقع الممكنة". وقالت "إننا ندمج في هذه المقاربة بين الحلول الموقتة وتلك الدائمة، ما سيسمح لنا بزيادة التنافسية والشفافية، من خلال مناقصة عالمية واجراءات إدارية سريعة وغير متسرّعة". ولم تغفل أن ذلك"سيسمح بتأمين الكهرباء بأسرع وقت وبأرخص كلفة وبأقل أثر ممكن على البيئة".

وللاستغناء عن المولدات الخاصة، اقترحت البستاني "العمل في شكل سريع على حلول موقتة بتأمين قدرة 1450 ميغاوات نستغني عنها لاحقاً، والعمل أيضاً على إنشاء معامل دائمة بقدرة 3100 ميغاوات، وستكون المرحلة الأولى منها معامل جديدة في الزهراني وسلعاتا والحريشة. وسنستبدل في المرحلة الثانية المعامل القديمة في الذوق وصور والجية، بأخرى جديدة صديقة للبيئة".

وتمثل المحور الثالث بزيادة التعرفة، إذ قالت "لا توجد شركة في العالم قادرة على العمل وهي تخسر، لأن جزءاً كبيراً من العجز في المؤسسة ناتج عندعم الفرق بين التعرفة التي يدفعها المواطن والكلفة الحقيقية التي تدفعها المؤسسة". لذا اقترحت"زيادة تعرفة "كهرباء لبنان". ولفتت إلى أن المواطن "يضطر إلى دفع فاتورتين للكهرباء واحدة للمؤسسة والثانية للمولدات الخاصة، ولمجرد الاستغناء عن المولدات الخاصة ستنخفض الفاتورة الإجمالية التي يدفعها شهرياً، على رغم زيادة التعرفة".