شكرا لقرائتكم "كاوست" في "منتدى الأحساء": مستقبل الاقتصاد السعودي مرهون في تطوير الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء – "الحياة" | منذ 19 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 19:01

قدم المشارك الأعلى لرئيس "كاوست" للأولويات الاستراتيجية والعلاقات الدولية الدكتور ديفيد كيز، ورقة عمل اليوم (الخميس) في "منتدى الأحساء للاستثمار"، الذي اختتم أعماله اليوم، متحدثاً عن أمثل الوسائل لتقييم وقياس الابتكار، وأهمية تطوير فرص ‫الاستثمار‬ في القطاعات ‫الناشئة‬ التي ستسهم في رسم مستقبل ‫الاقتصاد‬ العالمي للمملكة.



وأشار أستاذ الرياضيات التطبيقية والحاسوبية في "كاوست"، إلى أنه "بحسب النظم الإيكولوجية للاستثمار، تساهم جامعات الأبحاث في خلق الفرص الاقتصادية، كما تساهم جامعات العلوم والتقنية في دفع عجلة التطور لتصبح محركات اقتصادية قوية".

‏وعد كيز، "كاوست" "جامعة فريدة عالمياً، تزدهر في بيئتها الأبحاث طويلة الأجل والموجهة نحو تحقيق الأهداف والمشاركة في توفير احتياجات ‫الطاقة‬ والمياه والغذاء والبيئة".

وتأتي مشاركة "كاوست"‬ في المنتدى،‬ الذي يعد أحد أهم المنتديات الاقتصادية في المملكة، تعزيزاً لجهودها في المساهمة في تحفيز ‫الابتكار‬ ونشر المعرفة العلمية، ودورها الفعّال في تنمية ودعم بيئة حاضنة لرواد الأعمال‬ من الشباب الوطني.