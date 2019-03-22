شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22-3-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 22-3-2019، حيث سجل سعر كيلو الفراخ 24 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 28-30 جنيها، وارتفع سعر الكتكوت بين 9.30-9.50 تسليم المزرعة.

وسجلت أسعار البيض 33.50 جنيه للكرتونة بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 38.5 إلى 40 جنيها للكرتونة.