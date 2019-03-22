10 أنظمة الكترونية لتعزيز أداء «الغذاء والدواء» وتسهيل الخدمات للمستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أمس، 10 أنظمة الكترونية، بهدف تسهيل الخدمات على الشركاء والمستفيدين وموظفي الهيئة.

وتتيح الأنظمة الالكترونية الجديدة الحصول على خدمات الهيئة والمعلومات الدوائية ومواصلة الشراكة مع المجتمع في ابتكار الأفكار المتعلقة بعمل «الغذاء والدواء» والإسهام في تنفيذها، والتصويت على مشاريع القرارات.

وأكد الجضعي خلال حفل إطلاق الأنظمة الالكترونية في مقر الهيئة بالرياض، أهمية الأنظمة الالكترونية في تسهيل حصول المستفيدين على خدمات الهيئة، وتقليل الوقت والجهد، مما يسهم في تعزيز أداء الهيئة وتحقيق استراتيجيتها المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتشمل الأنظمة الالكترونية، نظام معلومات الأدوية ونظام تام ومنصة بنك الأفكار ومنصة حالة عمليات الفسح ودليل خدمات المستفيدين ومنصة قياس الأداء ونظام إنجاز ونظام الشراكات ومنصة نبدع ودليل خدمات الموظفين.

1 نظام معلومات الأدوية:

يهدف إلى تسهيل الحصول على معلومات الأدوية المسجلة والنشرات الخاصة بها للممارسين الصحيين وأفراد المجتمع، ويتم من خلاله توثيق جميع التغييرات التي تطرأ على استخدامات الدواء وتوثيق الأعراض الجانبية ودواعي الاستعمال، وتحديثها بشكل مستمر مع الحفاظ على جميع النسخ ليتم الرجوع إليها عند الحاجة.

2 نظام تام:

صممته «الغذاء والدواء» لإتمام عمليات تداول المعاملات بين الإدارات والموظفين بسرعة وفعالية، للقيام بمختلف العمليات من تسجيل المعاملات الواردة وإحالتها وإنشاء صادر وغيرها. ويوفر النظام إمكانية الربط مع الجهات الحكومية بما يسهم في تسريع وتسهيل المعاملات الحكومية.

3 منصة بنك الأفكار:

خدمة جمع أفكار المجتمع والمختصين حول القرارات التي تصدرها الهيئة والتحديات التي تواجهها، لتساعدها في أداء عملها بشكل أفضل وفق تطلعات المجتمع، كما تتيح المنصة تقييم وتحسين الأفكار عبر التعليقات مما يثري الأفكار المطروحة.

4 منصة حالة عمليات الفسح:

Advertisements

تمكن المستفيدين من التأكد من حالة عملية فسح الشحنات التي ضمن اختصاص الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مكاتب الهيئة في المنافذ، وهو ما يوفر وقت وجهد المستفيدين وموظفي المنفذ، وينظم عمليات الفسح، ويسهل عمليات الاستعلام عن حالة الشحنات.

5 دليل خدمات المستفيدين:

يوفر تصنيف وعرض خدمات الهيئة بشكل بسيط وميسر للمتعاملين مع خدماتها، مع توضيح شروط الحصول على الخدمة، وكذلك الوقت المتوقع لإنهائها والتكلفة المادية، إضافة إلى طريقة التقديم على الخدمة، وهو ما يساعد على إيجاد وصف موحد لجميع الخدمات.

6 منصة قياس الأداء:

تهدف إلى مساعدة قطاعات الهيئة للوصول إلى البيانات التي تحتاجها واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وهو ما يحقق أهدافها من خلال الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال التنفيذية في الخطة التشغيلية للهيئة، ويوفر متابعة دورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير بنسب الإنجاز.

7 نظام إنجاز:

يسهل لموظفي الهيئة إسناد المهام وإدارتها من خلال صفحة خاصة تشتمل على المهام وتواريخ إنجازها ونسبتها، مما يؤدي إلى رفع إنتاجية الموظف وتنظيم العمل.

8 نظام الشراكات:

يوثق جميع فعاليات الهيئة العامة للغذاء والدواء ومشاركاتها الخارجية مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى والجهات الدولية المماثلة، من تدريب عملي ولجان ومؤتمرات وندوات واتفاقيات وغيرها.

9 منصة نبدع:

تجمع أفكار موظفي الهيئة حول القرارات والتحديات الداخلية، مما يساعد على تعزيز الأداء وتحسين بيئة العمل.

10 دليل خدمات الموظفين:

يمكن الهيئة من تصنيف وعرض خدماتها الداخلية بشكل بسيط وميسر مع توضيح طريقة الحصول على تلك الخدمات.