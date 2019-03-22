شكرا لقرائتكم خبر عن "الزامل" تتحول لتكبد الخسائر في 2018 وإدارتها توصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الزامل للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للخسارة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 139.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 18.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 226.5 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى زيادة قيد مخصصات بمبلغ 111 مليون ريال لمقابلة المخاطر المحتملة في تحصيل بعض الذمم المدينة (خسائر ائتمانية متوقعة).
وحققت الشركة انخفاضا ملموسا في هوامش الأرباح الإجمالية في كافة قطاعات الشركة بسبب انخفاض المبيعات المحلية، وزيادة تكاليف المدخلات، والمنافسة الشرسة التي أدت إلى الضغط على أسعار البيع وانخفاضها بشكل ملموس.
وتراجعت الإيرادات إلى 4.3 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال في العام 2017.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018، وذلك لدعم المركز المالي للشركة.
وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 46.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 100.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.
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