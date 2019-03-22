شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المصروفات يصعد بأرباح "فتيحي القابضة" 1006% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال السنوية لمجموعة فتيحي القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 1006% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 702.1 ألف ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 15.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 23 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 18%، وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 23%.

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كذلك حققت الشركة تراجعاً في تكوين مخصص مخزون راكد وبطيئ الحركة بنسبة 65%، فضلاً عن تسجيل انخفاض مصروف الزكاه خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 20%.

هذا على الرغم من انخفاض المبيعات خلال عام 2018 بنسبة 25%، وانخفاض صافي أرباح الاستثمارات بنسبة 39%، بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة بنسبة 10% خلال العام 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 120.7 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 164.3 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 55.6% إلى 49 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 110.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت إلى 14.97 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.