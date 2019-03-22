هيئة مطار الشارقة تستعرض خدماتها في معرض موسكو للسياحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شاركت هيئة مطار الشارقة في معرض موسكو الدولي للسياحة والسفر 2019 (MITT)، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري في العاصمة الروسية.

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وجاءت مشاركة هيئة مطار الشارقة تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ضمن وفد ضم عدداً من شركات السياحة والسفر والفنادق العاملة في الإمارة. حيث سعت الهيئة من خلال مشاركتها في هذا المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين والمتعاملين والشركاء، وإبراز المشاريع التطويرية والتوسعية التي ينفذها المطار بهدف زيادة طاقته الاستيعابية وتهيئته لاستقبال المزيد من شركات الطيران والمسافرين خلال الفترة المقبلة.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة: يعتبر معرض موسكو من المعارض المهمة التي تشكل فرصة كبيرة للالتقاء والتواصل مع مسؤولي شركات السياحة والسفر من مختلف دول العالم لا سيما من الأسواق الروسية، وذلك في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام من قبل السيّاح الروس بزيارة الشارقة.

وأضاف: إن مشاركة الهيئة في مثل هذه المعارض العالمية يأتي في إطار الجهود المشتركة للترويج لإمارة الشارقة كوجهة مثالية للسياحة والأعمال والثقافة، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة.