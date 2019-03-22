«نتورك» تتوقع إذن الإدراج في لندن خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت «نتورك إنترناشيونال»، التابعة لمجموعة الإمارات دبي الوطني، اعتزامها المضي قدماً في طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهمها في سوق لندن للأوراق المالية، بعد إعلانها بخصوص وثيقة التسجيل في 14 من الشهر الجاري.

Advertisements

وقالت الشركة في بيان، أمس، إنها ستتقدم بطلب لإدراج أسهمها العادية في الشريحة الممتازة من اللائحة الرسمية لسلطة السلوك المالي، وإذن لتداولها في السوق الرئيسية للأوراق المالية المدرجة، ضمن سوق لندن للأوراق المالية.

وسيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للطرح، والحد الأقصى لعدد الأسهم المطروحة للبيع في الوقت المناسب في نشرة الاكتتاب العام، التي من المتوقع أن تصدرها الشركة خلال الأسابيع المقبلة. كما ستقوم الشركة بتحديد سعر الطرح النهائي بعد إصدار نشرة الاكتتاب العام، وانتهاء عملية تحديد أسعار الاكتتاب، وتوقعت أن يصدر إذن الإدراج في إبريل/‏نيسان 2019، لتصبح الشركة بعدها مؤهلة للإدراج في مؤشر فوتسي المملكة المتحدة.

ويتألف الطرح من الأسهم الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين. ويعتقد أعضاء مجلس الإدارة، أن الوقت مناسب لإدخال المجموعة إلى السوق العامة، وأن الطرح سيسهم في إظهار مدى نضج وشفافية وحوكمة المجموعة، بما يدعم تعزيز مكانتها الريادية في مجال التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى تعزيز سجل المجموعة وزيادة وعي العملاء بعلامتها التجارية، والمساعدة في توظيف واستبقاء وتحفيز مزيد من الموظفين والكوادر الإدارية، وبناء قاعدة مستقرة من المساهمين طويلي الأمد، ومنح المجموعة خيارات أوسع بخصوص زيادة رأس المال، فضلاً عن توفير سيولة مستقبلية للمساهمين.