«أدنوك» تفوز ب «مشروع العام» في القطاع

فازت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بجائزة مشروع العام في مجال النفط والغاز على مستوى الدولة ضمن جوائز «ميد» لجودة المشاريع لعام 2019.

وحصدت أدنوك الجائزة عن مشروع محطة الطويلة لضغط الغاز والذي تم إنجازه في وقتٍ قياسي، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. وتؤكد هذه الجائزة الأهمية الاستراتيجية لمحطة الطويلة في ضمان أمن الغاز لدولة الإمارات وتعكس التزام أدنوك بتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

وتستخدم محطة الطويلة لضغط الغاز التي تم افتتاحها في نوفمبر 2018، والتي تقع على مسافة 50 كيلومتراً شمالي أبوظبي، ما يصل إلى 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يومياً، وتهدف لضمان إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الرئيسية في أبوظبي والإمارات الشمالية.

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وبهذه المناسبة قال الدكتور سيف الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز: «تُكرّم هذه الجائزة المرموقة الجهود المتميزة لفرق العمل وقدرتها من خلال التعاون مع شركاء أقوياء على تنفيذ مشروع كبير بكل كفاءة وفي وقتٍ قياسي. وتعد محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي أحد المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات والتي ستسهم في توسعة إمداداتنا من الغاز لتلبية احتياجات أبوظبي والإمارات الشمالية ضمن مساعينا لتنفيذ التزامنا المتمثل في ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز لدعم التنويع الاقتصادي في الدولة».

وتتألف محطة الطويلة لضغط الغاز من ثلاث وحدات بطاقة معالجة لكل وحدة، تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. وسيتم تشغيل اثنتين من وحدات الضغط على أن تكون الوحدة الثالثة احتياطية جاهزة للاستخدام. وتمثل المحطة خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية.

يشار إلى أن جوائز «ميد» تحتفي بأفضل ما تقدمه المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتأخذ أيضاً في عين الاعتبار قيمة المشروع وجودته خلال مراحله كافّة.