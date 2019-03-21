«مهرجان دبي العقاري» ينطلق 26 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ينطلق مهرجان دبي العقاري وهو مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 مارس الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة واسعة لأبرز المستثمرين الدوليين في القطاع العقاري.

واستقطب القطاع العقاري في دبي خلال 11 شهراً من عام 2018 استثمارات كبيرة، فبينما يحتل المواطنون المرتبة الأولى في الاستثمار العقاري بما يعادل 11.5 مليار درهم، استحوذت الهند على المرتبة الأولى في قائمة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات في الإمارة بما يعادل 10.8 مليار درهم، وجاءت المملكة المتحدة بعد الهند من حيث حجم التعاملات بقيمة 4.3 مليار درهم، ثم باكستان بإجمالي معاملات قاربت قيمتها 2.8 مليار درهم، والأردن 1.5مليار درهم، بالإضافة إلى المستثمرين الآخرين من دول عديدة حول العالم.

وفي دورته لهذا العام، سوف يشهد مهرجان دبي العقاري انضمام عدد كبير من المستثمرين من أنحاء العالم. وقد أبدى الكثيرون رغبتهم في توسيع دائرة استثماراتهم في دبي مثل الرؤساء التنفيذيين وكبار ممثلي المؤسسات المختلفة والمستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار العقاري والوكلاء العقاريين وغيرهم من كبار المستثمرين في القطاع.

وسوف يضم مهرجان دبي العقاري مجموعة من أهم المطورين في القطاع العقاري لعرض مشاريعهم الجذابة على المستثمرين المحليين والدوليين. كما أنه سوف يساعد على استدامة وضع دبي كواحة مثالية للمستثمرين العقاريين.