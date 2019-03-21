النفط يرتفع بدعم تخفيضات الإمدادات.. وتباطؤ الاقتصاد يكبحه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتاً أو 0.2% مقارنة مع الإغلاق السابق. ولامس برنت، الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني عند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة 4 سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني، الثلاثاء، عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

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وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري «الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج في الدول البترولية تحتلان الأولوية في ذهن سوق النفط».

ويقول محللون إن التباطؤ الاقتصادي قد يؤثر سلباً في استهلاك الوقود، ما سيكبح الخام نوعاً ما.

وفي سياق متصل، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لسعر خام برنت من جديد إلى 60 دولاراً للبرميل، أمس الأربعاء، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي بدأتها أوبك وروسيا في الآونة الأخيرة.

يأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر في تصنيفات الوكالة لمنتجي ومستوردي النفط، بعد شهرين فقط من خفضها تقديرات سعر النفط إلى 55 دولاراً للبرميل من 65 دولاراً. وتبقي الوكالة أيضاً تقديراتها عند مستوى يقل كثيراً عن النطاق الذي تحرك فيه خام برنت على مدى الشهر الماضي بين 64 و68 دولاراً للبرميل.

وقالت ستاندرد آند بورز «هذا التعديل الجديد يتماشى مع تغير ظروف الاقتصاد العالمي وإنتاج النفط في المناطق الرئيسية». (رويترز)