شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يغلق منخفضاً بعد جلسة متذبذبة متأثراً ببيان الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم حيث كانت قد تحولت نحو الارتفاع عقب قرار الاحتياطي الاتحادي، ولكنها انخفضت مجدداً مع انطلاق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



ومصداقاً للتوقعات، ثبت البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير عند 2.50%، وأكد عدم نيته رفعها هذا العام – مقارنة بتوقعاته السابقة برفعها مرتين عام 2019 – كما خفض البنك المركزي توقعاته بشان نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% من تقديرات سابقة عند 2.3%.



وفي مؤتمره الصحفي، أفاد رئيس البنك "جيروم باول" بأن استمرار انخفاض معدل التضخم يبرر انتهاج سياسة الصبر في رفع الفائدة كما أكد ورود إشارات على تباطؤ النمو الاقتصاد في العام الجاري.



ومن جانبه، صرح الاقتصادي الحائز على جائزة "نوبل" "روبرت شيلر" بأن الاقتصاد الأمريكي عرضة للوقوع تحت وطأة الركود خلال الثمانية عشر شهراً القادمة.

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وفي أسواق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 59.83 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر بالجلسة عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% وأغلق عند 68.50 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.5 دولار وأقل سعر عند 67.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 25745 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 25929 نقطة وأقل مستوى عند 25670 نقطة.



وتراجع "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2824 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2843 نقطة وأقل مستوى عند 2812 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 7729 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7779 نقطة وأقل مستوى عند 7674 نقطة.