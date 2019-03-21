شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة دون تغيير ويخفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد عام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتساقاً مع التوقعات، أبقى الاحتياطي الاتحادي اليوم على معدل الفائدة عند النطاق بين 2.25% و2.5% دون تغيير، ولكنه لم يلمح إلى رفعها هذا العام.



وأضاف البنك المركزي أنه سينهي حيازته من الأوراق المالية التي تشمل السندات وأوراق الرهن العقاري بحلول سبتمبر/أيلول القادم.



وقبل الإعلان عن تبني سياسة الصبر في يناير/كانون الثاني، كان الاحتياطي الاتحادي يتوق رفع معدل الفائدة مرتين هذا العام ومرة إضافية عام 2020، ولكنه أكد على التراجع عن هذه التوقعات نتيجة تباطء نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضعف معدل التضخم.

Advertisements



وخفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى 2.1% من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 2.3%.



وخفض أيضاً توقعاته لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – الذي يعتمد عليه في قياس معدل التضخم – إلى 1.8% من تقديراته السابقة عند 1.9% ليظل معدل التضخم بقيمته الأساسية عند 2% - وهو مستهدف البنك المركزي.



ولا يزال البنك يتوقع رفع معدل الفائدة إلى 2.8% على المدى الطويل – ليس قبل عام 2021 – وأعلن عن خطط لتقليص حيازته من السندات والأوراق المالية - التي قدرت قيمتها الإجمالي بحوالي أربعة تريليونات دولار قبل أكتوبر/تشرين الأول 2017 - ابتداءً من مايو/أيار على أن تنتهي في سبتمبر/أيلول.