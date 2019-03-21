شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض لكنها تتجه نحو الارتفاع خلال التعاملات الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات الأربعاء وأنهت هذه الجلسة على انخفاض، لكن التعاملات الإلكترونية شهدت التخلص من هذه الخسائر والتحول نحو الارتفاع في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.5% دون تغيير، وتوقع رفعها مرة واحدة عام 2019 – مقارنة بتوقعات سابقة برفعها مرتين – وتوقع أيضا عدم رفعها عام 2020 بعد تقديرات سابقة برفعها مرة واحدة.

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وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% عام 2019 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو بنسبة 2.3% هذا العام.



وعلى أثر ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 95.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



أما الفضة، فقد أغلقت جلسة الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.4% إلى 15.318 دولار للأوقية، ولكنها ارتفعت بحلول الساعة 18:51 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 15.5 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 15.56 دولار وأقل سعر عند 15.265 دولار.