الاتصالات تجهز 9 مدن لـ " G5"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

باتت تغطية تقنيات الجيل الرابع متوفرة لنحو 90% من مناطق المملكة بما فيها المراكز والقرى والهجر النائية، بحسب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالعزيز الرويس، مشيرا إلى إصدار الهيئة الرخص الموقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 153 موقعا بتقنية الجيل الخامس في 9 مدن، مما أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة للجيل الخامس.

49.7 مليون اشتراك

وأوضح الرويس خلال المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان «تحول رقمي لوطن طموح»، والذي رعاه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أمس بالرياض، أن إجمالي الاشتراكات في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ 49.7 مليون اشتراك، وصلت معه نسبة انتشار الخدمات الصوتية منها على مستوى السكان إلى 127%.

ارتفاع سرعة التحميل

وأفاد بأن أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة التحميل في المملكة للانترنت المتنقل إلى 31.06 ميجابت في الثانية، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميجابت في الثانية، مما يعكس تقدم المملكة في سرعات الانترنت المتنقلة عالميا، وهذا بفضل جهود الوزارة والهيئة الساعية لتحسين سرعة الانترنت وتعزيز أداء شبكات وخدمات شركات الاتصالات ونشر تقنيات الاتصالات الحديثة في جميع أنحاء المملكة، من خلال طرح عدد من مزادات الطيف الترددي التي من شأنها رفع مجموع الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة من 260 ميجاهرتز إلى 1010 ميجاهرتز، مما سيسهم في مضاعفة سرعة الانترنت.

زيادة استهلاك البيانات

وذكر أن استهلاك البيانات تجاوز بنهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرابايت، وسجل استهلاك بيانات الانترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 54%، فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات الاتصالات المتنقلة 46%.

خدمة ضيوف الرحمن

وفي ما يخص خدمة ضيوف الرحمن أشار إلى أن خدمات الاتصالات حققت مؤشرات عالية في موسم حج 1439، حيث بلغ فيها عدد المكالمة المحلية والدولية 439 مليون مكالمة، تمت عبر 16 ألف محطة قاعدية «برج اتصالات»، فيما وصل حجم تنزيل البيانات إلى 30.6 ألف تيرابايت بنسبة زيادة تقدر بـ32% عن عام 1438، إضافة إلى أن سرعة التنزيل للانترنت في مكة المكرمة بلغت 26.45 ميجابت/‏ثانية بنسبة تحسن 128% مقارنة بعام 1438، فيما بلغت سرعة التنزيل للانترنت في المدينة المنورة 31.59 ميجابت/‏ثانية بنسبة تحسن 200% مقارنة بعام 1438.

المتابعة بمؤشرات الأداء

ولفت إلى أن مؤشرات الأداء التي وضعتها الهيئة أخيرا في خطتها الاستراتيجية، تسهم في تحقيق متطلبات المرحلة الحالية الخاصة بانتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومدى توفر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية، لتأمين اتصال موثوق بالانترنت، إضافة إلى العناية بجودة الخدمة التي تتم متابعتها بشكل دائم.

المملكة الـ45 عالميا

من جهته أفاد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد التميمي بأن نسبة انتشار استخدام الانترنت للفئة العمرية من 10 إلى 74 سنة بلغت 93.3%. واحتلت المملكة المرتبة الـ45 عالميا في تطور سرعة الانترنت، مستعرضا المؤشرات المالية لقطاع الاتصالات، حيث بلغ إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات 73.3 مليار ريال بنهاية 2018، كما حققت القيمة السوقية لشركات الاتصالات ارتفاعا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية 2018.

Advertisements

أبرز مؤشرات 2018:

49.7 مليون اشتراك في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة

3.12 ملايين مشترك في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

29.15 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر الشبكات المتنقلة

1.90 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر الشبكات الثابتة

127 % نسبة انتشار الخدمات الصوتية على مستوى السكان

31.06 ميجابت في الثانية سرعة التحميل للانترنت المتنقل

15 مليون تيرابايت استهلاك البيانات للاتصالات المتنقلة والثابتة

54 % استهلاك بيانات الانترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة

46 % استهلاك بيانات الانترنت عبر شبكات الاتصالات المتنقلة

93.3 % نسبة انتشار استخدام الانترنت للفئة من 10 إلى 74 سنة

45 ترتيب المملكة عالميا بتطور سرعة الانترنت

73.3 مليارا إجمالي إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات

62 مليارا القيمة السوقية لشركات الاتصالات بالمملكة