9 مليارات دولار من حكومة البرازيل ل «بتروبراس» لحل مشكلة نقل حقوق الاستغلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عضو مجلس الشيوخ البرازيلي فرناندو بيزير كويلهو لموقع «إي.بي.بي.آر» الإخباري البرازيلي،: «إن الحكومة البرازيلية ترغب في دفع 9 مليارات دولار لشركة النفط الحكومية «بتروبراس»؛ لحل مشكلة مراجعة عقد «نقل حقوق الاستغلال» الذي يعود إلى 2010»

وذكرت وكالة «بلومبيرج» أن مكتب السيناتور البرازيلي أكد البيان الذي نشره الموقع الإخباري، مشيرة إلى أن «بتروبراس» ووزارة الطاقة البرازيلية ذكرتا الأسبوع الماضي أنهما تتوقعان التوصل إلى اتفاق بشأن العقد بنهاية الشهر الحالي.

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كان روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، قد قال يوم الجمعة الماضي، إنه يعتقد أن الشركة ستتخارج من أصول بنحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وكانت «بتروبراس»، أعلنت مؤخراً عن خطط لخفض تكاليف التشغيل بقيمة 8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وقالت: إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين، وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية، كما ستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعاً. (د.ب.أ)