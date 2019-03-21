الشركات العقارية تطرح عروضاً مميزة خلال «إيكرس 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

شهد معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» 2019 في يومه الثاني، عروضاً متميزة لكبرى الشركات العقارية المشاركة فيه، حيث تميزت العروض بتوفير تسهيلات متنوعة في الأسعار والمزايا، والمرونة في طرق السداد وآلياته، إضافة إلى استعراض أهم المشاريع العقارية المطورة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وأبرز التصاميم العقارية العصرية.

وبرز خلال المعرض حضور لافت من كافة ممثلي وفئات المجتمع الإماراتي والخليجي، من مستثمرين وأفراد وممثلي شركات ورجال أعمال، وراغبين في الاستثمار، خصوصاً مع الإعلان الحكومي مؤخراً، عن إطلاق التأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين في القطاع العقاري؛ الأمر الذي أعطى دفعة قوية للمستثمرين الراغبين في قيمة مضافة لاستثماراتهم في القطاع العقاري.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن المعرض بات منصة مبتكرة تجمع المشاريع العقارية في المنطقة مع المستثمرين، مؤكداً أن القطاع العقاري يقود نمو اقتصاد إمارة الشارقة، ويسهم بحصة وازنة من ناتج الإمارة المحلي الإجمالي، حيث تمثل الشارقة وجهة جاذبة للسكن والاستثمار؛ نظراً لمزاياها التنافسية العديدة ومنها موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط إمارات الدولة، واحتواؤها على كافة مقومات الحياة الكريمة، من بنية تحتية متطورة ومرافق ترفيهية عالمية.

وأضاف الشامسي أن الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» أسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الواقع العقاري في الشارقة، من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنامية، وتزويد المستثمرين والزوار والمهتمين بالاستثمار العقاري بفرصة اللقاء مع أصحاب الأعمال، وصناع القرار وشركات العقار، فضلاً عن فتح فرص الشراكات الجديدة وتسهيل الصفقات.

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تحفيز الحركة الاقتصادية

من جهته أكد محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أهمية معرض الاستثمار العقاري «إيكرس» في جذب المطورين العقاريين والمستثمرين إلى الشارقة، مؤكداً أن «غرفة الشارقة» تدعم كل الجهود التي تصب في سبيل تطوير القطاع العقاري، وضمان نموه بشكل مستدام، بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في الارتقاء بمكانة القطاع العقاري وخطط نموه، كأحد أبرز القطاعات الرئيسية في الشارقة.

وقال أمين إن المعرض بات من النشاطات الأساسية والمتجددة على أجندة الأحداث والفعاليات التي تنظمها الغرفة سنوياً، بالتعاون مع شركائها، وتهدف إلى تحفيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، ودعم مجتمع الأعمال والعاملين في القطاع العقاري، من شركات تطوير واستثمار وتمويل وغيرها، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاعات الأخرى ذات الصلة بقطاع العقارات من داخل الدولة وخارجها، للتواصل فيما بينهم لإبرام الشراكات، وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.

استقطاب فئات جديدة

وأوضح سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، أن الدورة السادسة من المعرض تميزت باستقطاب فئات جديدة مهتمة بالقطاع العقاري، باعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع له عوائد مجزية تغري المستثمرين، وتضمن أعلى قيمة للراغبين في امتلاك عقار سكني أو تجاري في إمارة الشارقة، حيث شهد المعرض صفقات كبيرة لمعظم الشركات المشاركة، وقيام بعض الشركات بإطلاق مشاريع عقارية جديدة خلال المعرض، مما يعكس المكانة البارزة التي يحتلها المعرض كأهم معارض الاستثمار العقاري في المنطقة.

ودعا رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، كل المهتمين بالقطاع العقاري، إلى زيارة المعرض، والاستفادة من العروض الحصرية للشركات المشاركة، معتبراً أن الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار في المستقبل، وفوائده مجزية على الدوام، مثمناً الشراكة الاستراتيجية بين منظمي المعرض.