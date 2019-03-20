ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة

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استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغادرته سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي للميناء – في بيان اليوم الأربعاء – أنه غادره 717 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41 ألفا و252 طنا من البضائع العامة، منها 105 سيارات نقل محملة بـ 4 آلاف و914 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148ألفا و852 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36 ألفا و976 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12.6 ألف طن يوريا و700 طن يوريا معبأ و7 آلاف و403 أطنان فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1400 طن قمح، و1200 طن أرز، و 5091 طن حديد، و 5250 طن زيت، و10آلاف طن صويا، و898 طن خشب.

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