«التموين» تعلن الإتفاق على إقامة منطقة لوجيستية على غرار «دبي»

تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أكبر منطقة لوجيستية على مستوى الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية التجارية بدبي والتابعة لسلسلة كارفور العالمية.

وحسب بيان، الأربعاء، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الزيارة، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع سلسلة “كارفور العالمية” لإنشاء أول منطقة لوجيستية للمجموعة بمصر أسوة بالتي تمتلكها بمنطقة “جبل علي” في دبي، وتمتلك سلسلة كارفور العالمية حاليا ما يقرب من ٤٥ منفذًا بخلاف خطة طموحة للوصول إلى ١٠٠ منفذ بمصر ما يستلزم إقامة منطقة لوجستية.

وأوضح عشماوي، أن السلسلة تقدمت بطلب إلى جهاز التجارة لتخصيص مساحة تقدر بنحو ٢٥ فدانًا، وجاري حاليا المفاضلة بين منطقتين ( بدر والعبور)؛ لخدمة منافذها الحالية والمستقبلية وقربها من سلاسل الإمداد.

وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن استثمارات المنطقة اللوجيستية قدرت بقيمة تتراوح ما بين ١٠٠ و١٢٠ مليون دولار، لافتا إلى أن الجهاز يسعى لجذب وتوطين استثمارات أجنبية في مصر.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين؛ بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية فضلاً عن تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق الأمر الذي يعود في النهاية على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.

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