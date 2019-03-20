الان تتابع انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في الأسبوع الماضي.
وهبطت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 15 مارس إلى 446.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 309 آلاف برميل.
وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 317 ألف برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 67 ألف برميل يوميا.
فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته “رويترز” لانخفاضها 2.4 مليون برميل.
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