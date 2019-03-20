الاقتصاد

انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، في الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 15 مارس إلى 446.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 309 آلاف برميل.

Advertisements

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 317 ألف برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 67 ألف برميل يوميا.

فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته “رويترز” لانخفاضها 2.4 مليون برميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى