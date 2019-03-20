شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يطلق 4 مشاريع كبرى بالرياض بـ86 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء 4 مشاريع كبرى في مدينة الرياض بـ 86 مليار ريال.

وشملت المشاريع "حديقة الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت".

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ووجه الملك سلمان بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والجنادرية بطريق الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف المشروعات إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.

وتهدف إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.