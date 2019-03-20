شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للمرطبات تنشئ محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة دبي للمرطبات اليوم الثلاثاء عن بدء العمل في إنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، في مجمع دبي للاستثمار 2.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أن القدرة الإنتاجية للمحطة التي تمتد على مساحة 45 ألف مربع تصل إلى 3.7 ميجا واط.

وتوقعت الشركة أن يولد هذا المشروع 5.6 مليون كيلو واط ساعة على مدار العام، وهو ما سيسهم في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 4 ملايين كيلو غرام سنويًا.