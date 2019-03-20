شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "الصناعات الكهربائية" 88% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الصناعات الكهربائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 87.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 57.3 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 29.3 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 73.7 مليون ريال في العام 2017.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى تراجع الإيرادات إلى 705.9 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 869.8 مليون ريال في العام 2017.
كذلك حصلت الشركة على مخصصات إضافية بمبلغ 4 مليون ريال خلال العام 2018، وقيدت خسارة بمبلغ 7.8 مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون ، فضلاً عن انخفاض الإيرادات الأخرى من 6.5 مليون ريال في 2017 إلى 1.5 مليون ريال في 2018.
وفي المُقابل ارتفعت المصروفات المالية من 8.1 مليون ريال إلى 9.3 مليون ريال في 2018، بسبب ازدياد تكلفة الإقراض و زيادة مستوي التمويل .
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 17.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 33 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.
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