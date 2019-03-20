شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تتحول للربحية وتحقق 35 مليون ريال في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 35.3 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 1.5 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 62.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 20.2 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية بالرغم من انخفاض الكميات المباعة بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المواد الاولية .

وشهد العام 2018 انخفاضا في مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة وارتفاع المصروفات العمومية نتيجة لإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل وانخفاض المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى نتيجة عكس بعض المخصصات وانخفاض تقييم العملات الأجنبية.

وارتفعت الإيرادات إلى 624.3 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 598.7 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 52.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 8.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.