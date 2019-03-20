شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زهرة الواحة" تتراجع 26% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 26.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 46.9 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 53 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 63.8 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام الرئيسية متاثرة بارتفاع أسعار البترول والتى تشتق منه المادة الخام الرئيسية مقارنة باسعار الشراء خلال العام السابق حيث تم تمرير هذه الزيادة تدريجيا على أسعار البيع من أجل الحفاظ على الحصة السويقية فى ظل المنافسة الحادة.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 488.5 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 422.3 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بقيمة 15 مليون ريال، موزعة على 15 مليون سهم، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 21.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 46.4 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من 2017.