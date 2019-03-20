شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدريس" تعتمد زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، بجليتها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بنسبة زيادة 20%. وبالتالي ترتفع عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم.

ولجأت الشركة لرفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستكون عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة سهم مملوكة.

ومن المُقرر أن تكون هذه الزيادة عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة بمبلغ 29.051 مليون ريال بنسبة 29.05%، ومن حساب الاحتياطي النظامي بمبلغ 70.948 مليون ريال بنسبة 70.95%.

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وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات على اساس سعر 28.75 ريال.

كذلك اعتمدت الجمعية الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2018، بقيمة 50 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2.1 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018، بالإضافة إلى صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مببلغ وقدره 300 ألف ريال بواقع 75 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 13.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 83.6 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 64.6 مليون ريال في 2017.