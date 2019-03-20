دبي تطبّق معايير للتعامل بين المستهلك والتاجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة تعريفية حول المعايير الصديقة للمستهلك؛ وذلك بحضور كبرى منافذ البيع ومجموعات الأعمال بإمارة دبي، واستهدف القطاع من الورشة تقديم شرح لمجتمع الأعمال حول المعايير الهادفة إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي، التي تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة. وتحرص اقتصادية دبي دائماً على تزويد أصحاب المنشآت التجارية بكافة اللوائح والمبادرات الجديدة، التي تخدمهم، وتعزز من تنافسية أعمالهم التجارية، وتعزز من الخدمة المقدمة للعملاء، وبالتالي استدامة مزاولة أنشطتهم التجارية في إمارة دبي.

وحضر الورشة، التي أقيمت في أحد فنادق دبي، ما يزيد على 95 ممثلاً من مختلف القطاعات التجارية، وشملت أجندة الحدث عرضاً توضيحياً حول المعايير الصديقة للمستهلك، وآلية عملها ودورها في تعزيز تجربة العملاء؛ من حيث الخدمات المقدمة لهم من قبل أصحاب المنشآت التجارية في دبي.

وقال أحمد الزعابي، مدير قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تقدم المعايير المطورة نقلة نوعية في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي؛ إذ توفر قراءة متكاملة عن تجربة المستهلك بدءاً من دخوله المحل إلى ما بعد الشراء؛ لذا يتوجب علينا تعريف هذه المعايير لأصحاب الشركات العاملة في إمارة دبي؛ إذ تساهم هذه المعايير في رفع التنافسية بين قطاعات الأعمال، الأمر الذي يحقق تجربة مثالية للعملاء؛ من حيث الخدمة والجودة والقيمة الملموسة لهم خلال التسوق بإمارة دبي».