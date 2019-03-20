شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تعلن وصول «كيكس 2019» للمنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «نيسان» عن وصول سيارة «كيكس 2019» ثنائية اللون إلى منطقة الشرق الأوسط. وأتاحت الشركة ثلاثة خيارات ثنائية الألوان من هذه السيارة الحائزة على عدة جوائز، ليتمكن العملاء من الاختيار بين اللون الرمادي مع سقف برتقالي، والبرتقالي مع سقف أسود، والأبيض مع سقف برتقالي.
وقال كاليانا سيفاجنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات: «أصبحت «نيسان كيكس» منذ إطلاقها في فبراير 2017، السيارة الجديدة على مستوى السوق في فئة السيارات الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات، حيث احتفلت «نيسان كيكس» الشهر الماضي ببيع السيارة رقم 10 آلاف في المنطقة».
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