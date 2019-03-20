طرح دبلوم التأمين بمشاركة 15 مواطناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت هيئة التأمين مبادرة «قادة المستقبل» لتأهيل وتعليم مواطني الدولة مجاناً في مجال التأمين وتمنحهم مؤهلاً مهنياً معترفاً به عالمياً، حيث تهدف المبادرة إلى تطوير الكوادر البشرية المواطنة في القطاع، والاستثمار في تنشئة جيل من القادة الإماراتيين.

وصرح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن الهيئة تسعى من منطلق رؤية الامارات إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع ينافس أفضل اقتصاديات العالم.

وأضاف المنصوري أن الهيئة حرصت على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة فمنذ إطلاق المرحلة الأولى لتدريب القطاع متمثلة في مبادرة مهاراتي التي استهدفت تدريب وظائف محددة تحقق الحد الأدنى من التأهيل المهني (الإدارة التنفيذية والإدارة الوسطى) تم طرح 6 مساقات تدريبية وعقد 56 برنامجاً تدريبياً وتدريب 700 مواطن (67% من مواطني القطاع).

وأوضح أن المبادرة المستقبلية تستهدف تأهيل 30 مواطناً لشغل المناصب الإشرافية خلال العام القادم للحصول على «دبلوم ودبلوم متقدم في التأمين»، حيث سيتم أولا خلال العام الجاري طرح دبلوم في التأمين بمشاركة 15 مواطناً يتم اختيارهم وفق شروط محددة، وخلال عام 2020 سيتم طرح دبلوم متقدم في التأمين لنفس العدد متضمنين الناجحين في الدبلوم. مع إعادة طرح مؤهل دبلوم في التأمين لمجموعة جديدة من نفس العام والأعوام اللاحقة.