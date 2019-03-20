«بوينج» تهرع لاستعادة ثقة العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحاول دينيس مويلنبرج، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، استعادة ثقة الجمهور بعد تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس من طائرات الشركة الأمريكية خلال خمسة أشهر فقط. وقال مويلنبرج في رسالة صدرت في وقت متأخر الاثنين، موجهة إلى شركات الخطوط الجوية والركاب وقطاع الطيران: «نحن نعرف أن هناك أرواحاً تعتمد على العمل الذي نقوم به، وتعي فرقنا تلك المسؤولية بإحساس عميق بالالتزام كل يوم».

وأضاف أن:«العمل يتقدم بشكل شامل وسريع» لتحديد سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا في 10 آذار/‏مارس الجاري وأسفر عن مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.

وكتب في رسالته أيضاً:«السلامة هي أساس شعارنا في بوينج».

وفي سياق متصل، قال وزير النقل الكندي، مارك جارنو، إن بلاده ستعيد النظر في موافقتها على شهادة اعتماد هيئة الطيران الاتحادية لطائرات «737 ماكس» التي تنتجها شركة بوينج، بعد أن أطلقت الهيئة الأمريكية تحقيقاً حول شهادة اعتمادها لذلك النوع من الطائرات، بعد حادثين مميتين له في كل من إثيوبيا وإندونيسيا.

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وقال جارنو لصحفيين في أوتاوا: «نواصل الحديث معهم (هيئة الطيران)، لقد اعتمدوا الطائرة في 2017، وقمنا بالتحقق من تلك الشهادة بعد بضعة أشهر». وتابع: «سنعيد النظر في هذا التحقق، وقد لا نغير أي شيء ولكننا نعتقد أنه من الجيد مراجعة هذا التحقق في الوقت الحالي».

من جهتها، سحبت شركتا طيران على الأقل توقعاتهما لنتائج العام الحالي في الوقت الذي تعيدان فيه تقييم التأثير المالي الناجم من منع استخدام الطائرات من طراز «بوينج 737 ماكس8» على خلفية حادث سقوط طائرتها.

وذكرت بلومبيرج، أن المحللين يتوقعون تضرر الطاقة التشغيلية لشركات الطيران على المدى القصير بسبب وقف استخدام طائرات «بوينج 737 ماكس8»، في الوقت الذي تحاول فيه شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات حل المسائل المتعلقة بعوامل السلامة في هذا الطراز وإعادة تدريب الطيارين على قيادة هذا الطراز.

وفي حين مازال الغموض يحيط بالآثار المالية لقرارات وقف استخدام طائرات «بوينج 737 ماكس8»، أعلنت شركة «ويست جيت أيلاينز» سحب توقعات أرباحها، وهي الخطوة التي أقدمت عليها «أير كندا» في الأسبوع الماضي. (د ب أ)