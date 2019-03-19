شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكافئ مواطناً بـ 30 ألفًا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة قدرها 30 ألف ريال لمواطن بمحافظة الطائف نظير إبلاغه عن جريمة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بالمحافظة، وتمثل المكافأة 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي.

وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة إبان الاتفاق معها على تنفيذ بعض الأعمال الخاصة به، وقام بدوره بالإبلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات الوزارة "1900"، لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.

وأصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكماً قضائياً بإدانة مواطناً ووافداً مصرياً بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما مائة ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة والتي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري، وابعاد الوافد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها.