الجبيل الصناعية تحتفل بتشغيل أول مشروع لوجستي

الخليج 365 - الرياض- الجبيل - المناطق

احتفلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الثلاثاء بمدينة الجبيل الصناعية مع شركة كانو لخدمات الحاويات المحدودة ( صهريج) وشريكها شركة استولت تانك كونتي الأمريكية بتشغيل مشروعهم والذي يعد أول مشروع لوجستي بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث أكد مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار الأستاذ بدر بن ناصر الشمري في كلمة له خلال الحفل على أن الهيئة الملكية قامت بتخصيص منطقة لوجتسية وعملت على تطوير البنى التحتية الخاصة بها لاستقطاب المشاريع اللوجستية ذات الكفاءة العالية، والخبرات العالمية في مجال النقل ،والتخزين، والتغليف ،والخدمات اللوجستية الأخرى.

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من جانبه قال مدير عام شركة كانوا لخدمات الخزانات المحدودة ( صهريج) السيد مايك تونستال انه فخور بأفتتاح هذا المصنع

واشار السيد مايك إلى هذا المصنع يتماشى مع مواصفات الادارة البيئية ISO14001والصحة والسلامة المهنيةISO45000 .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر داعم للقطاع الصناعي لما يقدم من خدمات لوجستية وخدمات مساندة.

