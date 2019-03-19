استعد لأسعار موبايلات 2019 الجنونية.. أبو ألف دولار بقي ببلاش

كريم جمال

عندما أطلقت شركة آبل هاتفها الشهير آيفون إكس في عام 2017 مقابل 1000 دولار أمريكي، كانت هناك صدمة للملايين من عشاق الهواتف الذكية حول العالم بسبب السعر الكبير وقتها، واعتقد الجميع أنه مبالغ فيه بصورة كبيرة.

وعلى مدار عامين بدأ حاجز السعر في التضاؤل أمام أسعار هواتف من شركات أخري، آخرها سامسونج بإصدار "جلاكسي إس 10"، والذى يتخطي سعره الألف دولار، الأمر الذى يجعلك تنظر لهذا السعر وكأنه أصبح أمرًا عاديًا، لكن هذا ليس كل شىء.

وهناك مفاجأة غير سارة، خاصة بعدما اتجهت شركات الهواتف الذكية حول العالم لتقديم أولى الهواتف بشاشات قابلة...