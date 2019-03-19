شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش": لن يتم تعديل سعر السهم جراء إصدار أسهم المنحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجموعة جي إف اتش المالية، المُدرجة بأسواق الكويت ودبي والبحرين، إنه لن يتم إجراء أية تعديلات على سعر السهم جراء إصدار أسهم المنحة- المُقرر توزيعها- مُوضحة أنه سيتم إلغاؤها بقيمة مماثلة.

وأوضحت المجموعة، في بيان لموقع سوق دبي، اليوم الإثنين، أن هذه العملية تعتبر بمثابة توزيع أسهم الخزينة المملوكة من قبل المجموعة كأسهم منحة، وبذلك سيبقى إجمالي عدد الأسهم المصدرة كما هو ولن يزيد.

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم إلغاء 207.547 مليون سهم من أسهم الخزينة المملوكة من قبل المجموعة والتي تمثل 5.637% من إجمالي أسهم المجموعة المصدرة، كما سيتم الاحتفاظ بـ 20 مليون سهم من أجل عمليات صنع السوق وتوفير السيولة.

وأفاد البيان، بأنه سيتم توزيع أسهم منحة بقيمة 55 مليون دولار أمريكي على المساهمين بعد إلغاء أسهم الخزينة، حيث سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة 3.474 مليار سهم، وبالتالي سيتم توزيع أسهم منحة بمعدل 5.97% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1 سهم عن كل 16.74 سهم.

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هذا وسيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0087 دولار للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي، ماعدا أسهم الخزينة.

ووفقاً للسابق، سوف يحصل مساهمو المجموعة فعليا على عائد بنسبة 9.31% (نقد وأسهم خزينة) مقارنةً بنسبة 8.71%، وهي الأرباح الموزعة خلال 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت أرباحا صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.