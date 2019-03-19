شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يضخون 9.5 مليار ريال بالأسهم السعودية في 11 أسبوعا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية خلال آخر 11 أسبوعا على التوالي، بقيمة 9.6 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ11 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 19.1 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 9.5 مليار ريال.

ويتوقع مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، اليوم الإثنين، دخول تدفقات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى السوق، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتتزامن زيادة ملكية الأجانب في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشر "تاسي" بنسبة 10.5% منذ بداية العام الجاري، بما يعادل 814 نقطة، حيث أغلق الأحد 17 (مارس) الجاري عند 8563 نقطة، فيما أغلق 27 (ديسمبر) 2018 عند 7749 نقطة.

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كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال نفس الفترة بنحو 193.5 مليار ريال، حيث كانت 1.84 تريليون ريال، فيما أصبحت 2.04 تريليون ريال.

وكان محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قد توقع سابقا أن يؤدي الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة لتدفق نحو 50 مليار دولار إلى سوق الأسهم السعودية.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.