"إعمار" تطلق ممراً للمشاهير في "وسط مدينة دبي"

دبي - الخليج 365 :

أعلنت إعمار عن إطلاق "نجوم دبي"، ممر المشاهير الذي يحتفي بأبرز النجوم والشخصيات المؤثرة من كافة أنحاء العالم، مما يمثل إضافة بارزة إلى المعالم الرائدة التي طورتها الشركة، وفي مقدمتها "برج خليفة" و"دبي مول" و"دبي أوبرا" و"نافورة دبي"، والعديد من الوجهات السكنية المميزة في المدينة.

وسينطلق المشروع بحملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس من كافة أنحاء العالم على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم ليكونوا من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير "نجوم دبي".

وسيتم الكشف عن المرحلة الأولى من "نجوم دبي" على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في "وسط مدينة دبي" خلال حدث كبير يقام في أكتوبر المقبل بحضور الشخصيات الـ 400 التي سيتم الاحتفال بتدشين نجماتها على ممر المشاهير.

وبما يعكس مكانة "وسط مدينة دبي" كوجهة سياحية مفضلة في المدينة تستقطب نحو 98 بالمئة من الزوار القادمين إلى المدينة، وبما يسلط الضوء أيضاً على إمكانات "إعمار" الاستثنائية في مجال تطوير الوجهات العصرية عالمية المستوى، سيكون ممشى المشاهير "نجوم دبي" بمثابة تحية إلى شخصيات بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى والسينما والفنون والهندسة المعمارية والرياضة والأدب بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة. وسيضم ممشى "نجوم دبي" 10 آلاف نجمة عند اكتماله، أي 4 أضعاف عدد نجوم ممر المشاهير في هوليوود.

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بهذه المناسبة قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "نحرص دائماً على تقديم أفضل تجارب الحياة العصرية سواء للمقيمين في دبي أو الزوار المتوافدين إليها من كافة أنحاء العالم. ونتطلع من خلال ’نجوم دبي‘ إلى تأكيد التزامنا بالمساهمة بدور فعال في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، بالتزامن مع الترويج للثقافة والفنون والرياضة من خلال تكريم أهم النجوم الذين يقدمون نماذج يقتدى بها، كلٌّ في مجاله".

وسينطلق المشروع بحملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس من كافة أنحاء العالم على ترشيح المشاهير والمؤثرين المفضلين لديهم ليكونوا من بين أول 400 نجم على ممر المشاهير "نجوم دبي".

ومن المتوقع أن يكون ممشى "نجوم دبي" من "إعمار" واحداً من أكثر الوجهات السياحية استقطاباً للزوار، وستحظى باهتمام واسع بفضل تنوع الخلفيات الثقافية للنجوم الذين سيتم تكريمهم من خلالها.