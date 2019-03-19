«تخطيط الشارقة»: خطط استباقية لمواجهة تحديات المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة جلسة حوارية لموظفيها حول استشراف المستقبل ودوره في دعم اتخاذ القرار، وذلك بهدف وضع سيناريوهات مستقبلية متوقعة وموائمة مع استراتيجية الدائرة.

استهدفت الجلسة الحوارية التي شارك فيها المهندس خالد بن بطي المهيري - رئيس الدائرة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وضع إطار زمني متوسط وطويل المدى لما قد يتم اتخاذه من قرارات عن طريق استشراف سيناريوهات تعكس مجالات عمل الدائرة المستقبلية وكيفية التخطيط لها.

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وأكد المهندس خالد بن بطي حرص دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة على تدريب موظفيها بشكل مستمر لمواجهة تحديات المستقبل ووضع الخطط والنماذج التي من شأنها تطوير العمل على محاور العمل المختلفة داخل الدائرة.

كما أشار إلى أن تنظيم جلسات العمل الخاصة باستشراف المستقبل يأتي تماشياً مع «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في القطاعات الحيوية كافة في الدولة وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها .

ولفتت فاطمة الحصان - مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالدائرة إلى أهمية تعريف الموظفين بمفهوم استشراف المستقبل وحتمية التعرف على أساليب ومهارات وضع النماذج والسيناريوهات للتعامل مع التحديات المستقبلية، مبينة أن الجلسة الحوارية ناقشت بعض القطاعات الحيوية لاستشراف المستقبل مثل التكنولوجيا والأنظمة الذكية والاستدامة والبيئة والتغير المناخي والطاقة والتعليم والصحة ورأس المال البشري والابتكار والاقتصاد والأمن والموارد المالية.