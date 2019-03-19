شكرا لقرائتكم خبر عن «قانونية دبي» تستعرض فرصها الوظيفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف، انطلاقاً من استراتيجيتها والتزامها الراسخ برعاية وتمكين واستقطاب الطاقات المواطنة المتطلعة للعمل في قطاع العمل القانوني الذي يعتبر أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يستند إليها العمل الحكومي.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن مشاركة الدائرة سنوياً في هذا الحدث تشكلُ تجسيداً حقيقياً لالتزامنا في ترجمة التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً بالغاً لتنمية وتطوير رأس المال البشري باعتباره أساس تحقيق عملية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المعرض يُعد تظاهرة سنوية للتواصل مع الباحثين عن عمل من الكفاءات البشرية الوطنية، وكذلك الاطلاع على أفضل ممارسات وتجارب وحلول الموارد البشرية في مجالات التوظيف والتدريب، حيث يتيح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل الاطلاع على الفرص الوظيفية التي تناسب تطلعاتهم المستقبلية.
وأوضح د. بالهول أن الدائرة مستمرة في عملية تنمية وتطوير مواردها البشرية، حيث تسعى من خلال مشاركتها إلى إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل للتواصل مع الدائرة والتعرف على الشواغر الوظيفية المتاحة لديها في المجالات القانونية والتخصصية والإدارية.
وتدعو دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الراغبين في التقديم على هذه الشواغر إلى زيارة منصة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ضمن جناح حكومة دبي في معرض الإمارات للوظائف 2019.
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