شكرا لقرائتكم ارتفاع فائض التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ayman ksa | منذ 6 ساعات في 18 مارس 2019 - اخر تحديث في 18 مارس 2019 / 16:55

بروكسيل - رويترز - ارتفع الفائض في تجارة الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة والعجز في تجارته مع الصين في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما قد يؤجج منازعات تجارية بين أكبر اقتصادات في العالم. وأعلن مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن فائض التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ارتفع إلى 11.5 بليون يورو (13 بليون دولار) في كانون الثاني من 10.1 بليون قبل سنة.



ومع الصين، زاد العجز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 21.4 بليون يورو من 20.8 بليون قبل سنة. وشكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً من الفائض التجاري لأوروبا، وفرض رسوماً للحد من واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهدد بأن يفعل الشيء ذاته مع حجم تجارة أكبر بكثير في السيارات ومكوناتها.

كما أن الفائض التجاري لمصلحة الصين في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي مصدر توترات تجارية بين الجانبين، وتبنى التكتل موقفاً أكثر تشدداً تجاه بكين ووضع على سبيل المثال خطة من 10 نقاط لتحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية ودفع الصين للانفتاح. وبلغ العجز في التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي 24.9 بليون يورو في كانون الثاني مقارنة بـ21.9 بليون قبل سنة. وبالنسبة لمنطقة اليورو، نزل الفائض التجاري إلى 1.5 بليون يورو من 3.1 بليون.