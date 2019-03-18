تطبيق «حساب المواطن» للتسهيل على المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق برنامج حساب المواطن تطبيقا للهواتف والأجهزة الذكية، وذلك ضمن الإجراءات التطويرية وتفعيل الخدمات التقنية الحديثة التي تخدم مستفيدي البرنامج.

وبحسب بيان للبرنامج أمس يحتوي التطبيق على 4 خدمات تتضمن، معرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب، إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض، وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

وأشار البيان إلى أن التطبيق يهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين وتمكينهم من الاطلاع على بياناتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن إطلاق التطبيق خطوة لتحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين.

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ولفت إلى أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى، ما يساعد المستفيدين في تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر، بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

وأفاد بأنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام «آي أو إس» ونظام الأندرويد.

وأنشئ برنامج «حساب المواطن» لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيسي في البرنامج.

تطبيق حساب المواطن

يحتوى 4 خدمات:

تفاصيل الدفعات المالية

دراسة حالة الأهلية والاعتراض

معلومات وتفاصيل الطلب

بيانات المستفيد

أجهزة الآي أو إس

أجهزة الأندرويد

عبر الرابط: https://goo.gl/bbvNhRعبر الرابط: https://goo.gl/wmRwA2