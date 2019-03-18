شكرا لقرائتكم خبر عن "لجام للياقة" تفتتح مركزا جديدا بمكة باستثمارات 16 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت للياقة"، اليوم الأحد، عن افتتاح فرعها الجديد في مدينة مكة المكرمة حي ولي العهد - طريق إبراهيم الخليل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن حجم الاستثمار في هذا الفرع يبلغ 16 مليون ريال سعودي، علماً بأن الأثر المالي لهذا الفرع سيظهر اعتباراً من الربع الأول من العام 2019.

ويُعد هذا الافتتاح الواحد والثلاثين بعد المائة من إجمالي فروعها داخل وخارج المملكة العربية السعـودية، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 5336 متر مربع، ويحتوي على جميع خدمات فئة وقت اللياقة برو.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت، بنهاية يناير الماضي، بافتتاح مركزين جديدين بمدينة تبوك أحدهما للرجال والآخر للسيدات، باستثمارات تبلغ 34 مليون ريال.

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ويقع المركزان في حي المروج - طريق الملك فيصل، ويحتويان على جميع خدمات فئة وقت اللياقة فتنس.

وافتتحت الشركة، في الأول من يناير الماضي، مركزين جديدين مركز للرجال وآخر للنساء، باستثمارات تبلغ 32.5 مليون ريال.

كذلك افتتحت الشركة، في نوفمبر الماضي، مركزين جديدين بمدينة ينبع، مركز للرجال وآخر للنساء، بحجم استثمارات بلغ 36 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 180.1 مليون ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 174.2 مليون ريال في 2017.