شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أم القيوين" تعتمد توزيعات نقدية بقيمة 203.3 مليون درهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك أم القيوين، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 203.280 مليون درهم، عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق أبوظبي، بأنه من المُقرر توزيع الأرباح بنسبة 11% من رأس المال، بواقع 11 فلسا للسهم.

وأوضح البنك أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى تاريخ 25 مارس الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 17 أبريل المُقبل.

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وصدقت الجمعية على البيانات المالية لعام 2018، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للبنك للعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10.61% إلى 409 مليون درهم في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 369.8 مليون درهم خلال 2017.

هذا وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 747 مليون درهم في 2018، مقابل إيرادات إجمالية بلغت 636.7 مليون درهم خلال 2017.