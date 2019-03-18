شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينهي أسبوعه على ارتفاع – تحليل صباحي – 17-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثالثة على التوالي ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وأخيراً تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 56.20 نقطة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 8677.73 ، طيلة ثبات الدعم 8400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.21 ومستوى المقاومة 8677.73 .

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