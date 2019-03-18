شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداي تطلق مبادرة للسلامة المرورية للعام الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

جددت شركة هيونداي وموزعوها في المملكة العربية السعودية - شركة الوعلان للتجارة، شركة المجدوعي للسيارات وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات - دعمها لحملات ومبادرات التوعية بالسلامة المرورية وإلقاء الضوء حول الأنظمة والقوانين المرورية تحت شعار يوم السلامة مع هيونداي.

سيتم إطلاق هذه الحملة في المملكة وخاصة في الجامعات، وستشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة بما في ذلك محاضرات وندوات للطلبة والطالبات على السواء في الجامعات الرئيسة في مدن المملكة لرفع الوعي حول السلامة المرورية تحت إشراف خبراء ومتخصصين في السلامة المرورية..

وسيتم التركيز مع هذه التجارب على المواضيع ذات الصلة بتدابير السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي عند القيادة، كذلك الرد على أسئلة الطلبة والحضور حول أنظمة وقوانين المرور، مع التركيز على طرق وأساليب القيادة الصحيحة والآمنة باعتبارها الأساس لسلامة جميع مستخدمي الطريق (#يوم_السلامة_المرورية_مع_هيونداي).

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يشار إلى أنه سوف يتم توزيع العديد من المواد الترويجية التي تحث الناس على الالتزام بجميع قواعد المرور لجعل الطريق أكثر سلامة وأمنا. ولإيصال الرسالة إلى الجميع، سوف تتشارك الحملة مع العديد من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، والشبكات الاجتماعية بما في ذلك الإعلانات على الطرق.

وأوضح السيد مايك سونغ، رئيس عمليات هيونداي الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلا: بعد النجاح الكبير لحملة العام الماضي وردة الفعل الإيجابية من الطلبة وباقي أفراد المجتمع الذين تفاعلوا مع هذه الحملة قررنا إعادة إطلاق حملة مماثلة تعكس إستراتيجية ورؤية شركة «هيونداي موتور» للمحافظة على أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، والتخفيف من الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، بما في ذلك الوفيات والإصابات.

وأضاف: تسعى شركة هيونداي إلى مساعدة أفراد المجتمع للتمتع بقيادة آمنة وصحيحة، إضافة إلى زيادة الوعي وتحسين مستويات السلامة على الطريق، لأننا نؤمن بأن التعليم والتوعية يمكن أن يحققا تحسنا دائما في حماية مجتمعاتنا.