شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: الشتاء وراء استمرار حظر استيراد الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أرجعت وزارة البيئة والمياه والزراعة سبب عدم إعلانها عن رفع الحظر عن استيراد طيور الزينة والسماح للتجار والمربين بالاستيراد من الخارج خلال الأيام الماضية -كما كان متوقعا- إلى المناخ الشتوي، الذي يتسم بزيادة ملحوظة لنشاط فيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) في العالم وارتفاع نسبة المخاطر خلال هذه الفترة.

وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة د. عبدالله أبا الخيل أن الوزارة تتابع الوضع الصحي باستمرار في الداخل والخارج، وكذلك ما يردها من إخطارات من دول العالم عن حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) عالي الضراوة من خلال منظمة الصحة ، وبناء على ذلك مباشرة الحظر لأي دولة تكون لديها إصابة، مشيرا إلى أنه يسمح فقط بالاستيراد من جميع الدول، التي لا تكون مدرجة في قائمة الوزارة للدول المحظورة حسب الانتشارات الوبائية، ولم تسجل أية حالات إصابة سابقة.

وعن حالات الإنفلونزا، التي ظهرت في سوق العزيزية بالرياض خلال العام المنصرم عن طريق الطيور الداجنة، أوضح أبا الخيل قائلا: إن الوزارة تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنظيم الأسواق الخاصة ببيع الطيور سواء كانت زينة أو داجنة، وذلك بهدف تقليل المخاطر بها ورفع معايير السلامة، مؤكدا أن مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة يصيب وينتقل عبر جميع الطيور سواء كانت طيور زينة صغيرة كالعصافير أو داجنة مثل الدجاج والبط والنعام.