شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة لتقديم المملكة كوجهة استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار مسابقة «بلا حدود» التسويقية الوطنية الأولى من نوعها لتقديم المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة عالميا.

وقالت الهيئة، لدى إعلانها أمس عن بدء التسجيل في المسابقة تحت شعار #سبب_ثامن ليضاف إلى الأسباب السبعة، التي سبق الإعلان عنها كأهم الأسباب، التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية رائدة عالميا: إنه من المقرر أن يستمر التسجيل حتى 17 من الشهر القادم.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة للتسويق والاتصال خالد طاش، أن فرصة المشاركة بالمسابقة متاحة أمام جميع طلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك المبتعثون من أبناء وبنات الوطن في الخارج، لافتا إلى أن من شأن المسابقة إدماج المجتمع الطلابي، لا سيما طلبة الاتصال والتسويق في فهم التوجهات الإستراتيجية للمملكة نحو استقطاب الاستثمارات.

وأضاف: إنه يمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة www.limitlesssaudi.sa. وأضاف خالد طاش، أن المسابقة تعد منصة للابتكار والأفكار الخلاقة في تقديم وطننا الغالي دوليا، وهي الأولى من نوعها نحو تحفيز طلاب وطالبات الجامعات السعودية للانخراط في تقديم المملكة تسويقيا إلى العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار، قد أطلقت المسابقة خلال منتدى «مسك» للإعلام كأحد نتائج البرنامج المشترك، الذي وقّعته الهيئة مع مركز مبادرات «مسك»، حيث تعاون الطرفان في تفعيل دور الشباب وإشراكهم خلال فعاليات المنتدى السعودي في كل من الهند والصين.