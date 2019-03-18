«أساس العقارية» تعرض أحدث مشاريعها في «إيكرس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك شركة «أساس العقارية»، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للاستثمار العقاري «إيكرس الشرق الأوسط 2019»، والذي يقام بمركز إكسبو الشارقة في الفترة من 19-21 مارس الجاري، ويعد من أهم المعارض المتخصصة في قطاع الاستثمار العقاري، حيث يجمع المستثمرين والشركات العقارية.

وستعرض «أساس العقارية» خلال هذه المشاركة عدداً من مشاريعها المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية، ولاسيما مشروع بساتين الزبير، ذو الموقع الاستراتيجي المطل على شارع الإمارات بجوار ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، والذي يضم نحو 1250 قطعة أرض متعددة الاستخدامات، بمساحات تبدأ من 4800 قدم مربعة، وهي متاحة للمواطنين، ولأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وللجنسيات العربية في دولة الإمارات مع عرض تمويلي خاص من مصرف الشارقة الإسلامي.