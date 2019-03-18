«غرفة دبي» تدعو لإصدار دليل لتمويل «الناشئة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة في رحلتها نحو تحقيق الريادة في مجال الابتكار على مستوى العالم من خلال سعيها لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال؛ حيث تلعب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى دوراً رئيسياً في تحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم التنويع الاقتصادي بوجه عام وتوفير فرص العمل.

وقالت الغرفة، في تقرير حديث ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تصدرها الغرفة بالتعاون مع «رولاند بيرجر»، إن دولة الإمارات تعد من الوجهات المفضلة لدى رواد الأعمال في المنطقة وأن عدد الشركات الناشئة في تزايد مستمر.

ودعا التقرير إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي يمكن اتّباعها، لمواجهة عقبة الحصول على التمويل للشركات الناشئة العاملة في الدولة، وأبرزها إصدار دليل مساعدة للشركات الناشئة للتعامل مع منظومة التمويل بحيث يوفر كمّاً هائلاً من المعلومات لرواد الأعمال حول طرق الحصول على التمويل؛ حيث يعرض الدليل خارطة لمنظومة التمويل تظهر جميع الأطراف المعنية مع عرض لتفاصيل معلومات الاتصال الخاصة بكل جهة.

وضمت مجموعة المقترحات التي وضعتها الغرفة في تقريرها، مساعدة المستثمرين في الأسهم على الاستثمار في الشركات الناشئة ودراسة الخيارات التي تسهل حصول الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على القروض. (وام)